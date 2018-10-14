На свободу вийшов російський опозиціонер Навальний

Як зазначає видання, у спецприймальнику в Москві він відбував спочатку покарання у 30 діб за організацію січневих мітингів, після чого був одразу затриманий і засуджений судом ще до 20 діб арешту за мітинг проти пенсійної реформи в Росії.

Навального зустрічали журналісти та кілька співробітників його штабу. Він подякував усім, хто його підтримував і передав привіт тим, хто до цього часу перебуває під арештом у різних регіонах Росії.

"За ті 50 днів, які я тут сиджу, ми побачили багато доказів того, що цей режим остаточно деградував - від провалів у зовнішній розвідці до провалів у космічній галузі", - сказав Навальний журналістам.

Нагадаємо, 24 вересня, російського опоозіціонного політика Олексія Навального вранці в Москві затримала поліція відразу після того, як він вийшов на свободу після 30 діб арешту.