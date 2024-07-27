рф атаковала объекты системы передачи электроэнергии в двух областях, в Донецкой области обстреляла шахту - Минэнерго 32 минуты назад • 5813 просмотра

С сегодняшнего дня от уплаты пошлины и НДС освобождаются товары энергетики и механизированного разминирования 2 часа назад • 10697 просмотра

Инфляция в России достигла 9% на фоне войны в Украине 8 часов назад • 84557 просмотра

Йеллен надеется на согласование $50 млрд кредита Украине до октября 8 часов назад • 31913 просмотра