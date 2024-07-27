российские войска совершили 15 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов в 6 общинах, использовались артиллерия, мины и дроны.
российские войска ночью и утром 27 июля совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская и Великописаревская громады.
Київщину атакували дрони четверту ніч поспіль: без влучань та постраждалих, через падіння уламків є пошкодження 27 июля 2024, 06:48 • 17285 просмотров