По ходатайству следователя и ювенальных прокуроров решением суда трем подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом двоим - без права на залог, их третий сообщник может выйти под 242 тыс. 240 грн залога. Об этом сообщает прокуратура Сумщины, пишет УНН.

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Отмечается, что речь идет о событии, произошедшем в одном из населенных пунктов Конотопского района 29 июля 2024 года.

Поздно вечером 17-летняя девушка села в попутную машину, чтобы доехать до дома. В транспортном средстве находились трое молодых людей, которым 24, 21 и 20 лет. Однако вместо того, чтобы провести девушку домой, они поехали в лесополосу и начали приставать к несовершеннолетней, предлагая ей вступить в половые сношения, - говорится в сообщении.

Получив отказ от потерпевшей, мужчины начали угрожать пневматическим пистолетом, после чего прибегли к действиям сексуального характера. В дальнейшем молодые люди отвезли девушку в город, где в квартире один из них повторно изнасиловал потерпевшую.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

На Сумщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру сожительницы