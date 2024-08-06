На Сумщине прекратил работу единственный пункт пропуска на границе с рф
Киев • УНН
Пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе с россией закрыли 6 августа. Этот коридор использовали для возвращения людей с оккупированных территорий на подконтрольные Украине.
Сегодня, 6-го августа, на Сумщине закрыли единственный пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе с россией. Этот коридор использовали люди для возвращения на территории, контролируемые Украиной, с оккупированных территорий, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"Сегодня закрыли пункт пропуска, но пока деталей нет. Мы предупредили людей, чтобы там знали", - сказала волонтер пункта помощи "Атмосфера" Екатерина Арисой.
Она рассказала, что не известно на какое время закрыли пункт пропуска.
Напомним
В Сумской ОВА сообщили, что российские войска сегодня совершили ракетную атаку на инфраструктуру Сумского района. По предварительным данным, жертв нет.