В Сумской области враг уничтожил склады агропредприятия

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«Полностью разрушенные склады и ангары принадлежат одному из местных агропредприятий. Россияне ударили по ним из САУ. 24 снаряда разорвались на территории хозяйства.

Враг не впервые обстреливает именно эти склады, несколько дней назад уже были попадания в них. На этот раз от помещений аграриев почти ничего не осталось", - сообщил Живицкий и добавил фото разрушенных складов.