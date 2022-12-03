На Сумщині ворог знищив склади агропідприємства

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«Вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств. Росіяни ударили по ним із САУ. 24 снаряди розірвалися на території господарства.

Ворог не вперше обстрілює саме ці склади, кілька днів тому уже були влучання в них. Цього ж разу від приміщень аграріїв майже нічого не лишилося», - повідомив Живицький та додав фото зруйнованих складів.