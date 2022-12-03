На Сумщині ворог знищив склади агропідприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Сумській області ворог вчора знищив склади агропідприємства, розташовані у Зноб-Новгородській громаді. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Цитата
«Вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств. Росіяни ударили по ним із САУ. 24 снаряди розірвалися на території господарства.
Ворог не вперше обстрілює саме ці склади, кілька днів тому уже були влучання в них. Цього ж разу від приміщень аграріїв майже нічого не лишилося», - повідомив Живицький та додав фото зруйнованих складів.