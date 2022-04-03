Под Сумами оккупанты до смерти замучили марафонца и рекордсмена Украины Сергея Проневича
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Боромле Сумской области российские оккупанты замучили до смерти марафонца и рекордсмена Украины Сергея Проневича. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, информирует УНН.
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"Как и всех людей, меня потрясла страшная весть о парне с Сумской области, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромля, через неделю после исчезновения. Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", - сообщила Лана Ветрова.
Добавим
Прокуратура возбудила уголовное производство по факту этого преступления (ст. 438 УКУ). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение.
Справка
Сергей попал в Национальный реестр в 2019 году за то, что в полной военной амуниции пробежал марафон за 4 часа 36 минут.
Напомним
2 апреля в бою с российскими оккупантами в Луганской области погиб украинский поэт Юрий Руф.