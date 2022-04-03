Під Сумами окупанти до смерті закатували марафонця та рекордсмена України Сергія Проневича
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Боромлі Сумської області російські окупанти закатували до смерті марафонця та рекордсмена України Сергія Проневича. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, інформує УНН.
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"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", - повідомила Лана Вєтрова.
Додамо
Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом цього злочину (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення.
Довідка
Сергій потрапив до Національного реєстру у 2019 році за те, що у повній військовій амуніції пробіг марафон за 4 години 36 хвилин.
Нагадаємо
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