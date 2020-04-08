В Сумской области общине вернули имущественный комплекс стоимостью около 24 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Сумской области прокуратура вернула территориальной общине целостный имущественный комплекс стоимостью почти 23,9 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
“Ахтырская местная прокуратура в судебном порядке вернула территориальной общине целостный имущественный комплекс, используемый для обеспечения централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стоимость которого составляет 23 млн 882 тыс. грн. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Сумской области”, — говорится в сообщении.
Ранее установлено, что в 2014 году Краснопольским поселковым советом указанное имущество передано обществу с ограниченной ответственностью с нарушением требований действующего законодательства, в частности в договоре не предусмотрена ответственность арендатора за безопасность эксплуатации объекта. Поэтому прокуратура доказала в суде, что договор является незаключенным.
В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.
Напомним, в Ровенской области прокуратурой предъявлен иск о возвращении в коммунальную собственность земельного участка стоимостью 7,3 млн гривен.