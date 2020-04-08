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На Сумщині громаді повернули майновий комплекс вартістю близько 24 млн гривень

На Сумщині громаді повернули майновий комплекс вартістю близько 24 млн гривень

Київ • УНН

 • 10523 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Сумщині прокуратура повернула територіальній громаді цілісний майновий комплекс вартістю майже 23,9 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.

“Охтирська місцева прокуратура в судовому порядку повернула територіальній громаді цілісний майновий комплекс, що використовується для забезпечення централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вартість якого становить 23 млн 882 тис. грн. Відповідне рішення прийняв Господарський суд Сумської області”, — сказано у повідомленні.

Раніше встановлено, що у 2014 році Краснопільською селищною радою вказане майно передано товариству з обмеженою відповідальністю з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема в договорі не передбачено відповідальність орендаря за безпеку експлуатації об’єкта. Відтак прокуратура довела в суді, що договір є неукладеним.

На даний час рішення суду виконано в повному обсязі.

Нагадаємо, на Рівненщині прокуратурою пред’явлено позов про повернення у комунальну власність земельної ділянки вартістю 7,3 млн гривень.

Українські Національні Новини

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