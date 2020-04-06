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На Рівненщині намагаються повернути у комунальну власність землі на понад 7 млн грн

На Рівненщині намагаються повернути у комунальну власність землі на понад 7 млн грн

Київ • УНН

 • 7260 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Рівненщині прокуратурою пред’явлено позов про повернення у комунальну власність земельної ділянки вартістю 7,3 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Рівненської області.

"Дубенською місцевою прокуратурою пред’явлено позов до юридичної особи про повернення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 24,4981 га вартістю 7,3 млн гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що підставою для внесення позову стало те, що вказана земельна ділянка зазначеною юридичною особою використовувалась для ведення сільськогосподарського виробництва на підставі рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого усупереч вимог ст. 134 ЗК України, а саме без проведення земельних торгів та без державної реєстрації договору оренди землі.

Даний позов перебуває на розгляді в Господарському суді Рівненської області.

Нагадаємо, заступнику голови однієї з районних державних адміністрацій Харківської області, підприємцю та екскерівнику відділення поліції повідомлено про підозру заволодінні земельною ділянкою Міністерства оборони України.

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