В Ровенской области пытаются вернуть в коммунальную собственность земли на более чем 7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. НВ Ровенской области прокуратурой предъявлен иск о возвращении в коммунальную собственность земельного участка стоимостью 7,3 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Ровенской области.
"Дубенской местной прокуратурой предъявлен иск к юридическому лицу о возвращении земельного участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 24,4981 га стоимостью 7,3 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основанием для внесения иска стало то, что указанный земельный участок указанным юридическим лицом использовался для ведения сельскохозяйственного производства на основании решения органа местного самоуправления, принятого вопреки требованиям ст. 134 ЗК Украины, а именно без проведения земельных торгов и без государственной регистрации договора аренды земли.
Данный иск находится на рассмотрении в Хозяйственном суде Ровенской области.
Напомним, заместителю главы одной из районных государственных администраций Харьковской области, предпринимателю и экс-руководителю отделения полиции сообщено о подозрении завладении земельным участком Министерства обороны Украины.