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На Харківщині посадовця та підприємця підозрюють у заволодінні ділянкою Міноборони

На Харківщині посадовця та підприємця підозрюють у заволодінні ділянкою Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Заступнику голови однієї з районних державних адміністрацій Харківської області, підприємцю та екскерівнику відділення поліції повідомлено про підозру заволодінні земельною ділянкою Міністерства оборони України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області повідомлено про підозру заступнику голови однієї з районних державних адміністрацій Харківської області та підприємцю за фактом самовільного зайняття земельної ділянки групою осіб в зонах особливого режиму використання земель (ч. 2 ст. 197-1 КК України) та колишньому керівнику Печенізького відділення поліції Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області ще й за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365 КК України КК України)",- йдеться в повідомленні.

Як повідомив заступник прокурора області Сергій Шевцов, встановлено, що заступник голови районної державної адміністрації спільно з підприємцем та за сприянням екскерівника Печенізького відділення поліції, який забезпечував приховування злочину, незаконно захопили земельну ділянку загальною площею понад 31 га, яка відноситься до земель Міністерства оборони України.

"Зловмисники здійснювали на ній незаконний посів та вирощування сільськогосподарських рослин. Такими протиправними діями вони завдали збитків державі на суму понад 1,3 млн грн",- зазначається в повідомленні.
Також наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Львівщині посадовці Держгеокадастру намагалися заволодіти ділянкою вартістю понад 25 млн грн.

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