В Харьковской области чиновника и предпринимателя подозревают в завладении участком Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Заместителю председателя одной из районных государственных администраций Харьковской области, предпринимателю и экс-руководителю отделения полиции сообщено о подозрении в завладении земельным участком Министерства обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении заместителю председателя одной из районных государственных администраций Харьковской области и предпринимателю по факту самовольного занятия земельного участка группой лиц в зонах особого режима использования земель (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины) и бывшему руководителю Печенежского отделения полиции Чугуевского ОП ГУ НП в Харьковской области еще и по факту превышения служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365 УК Украины УК Укр аины)", - говорится в сообщении.
Как сообщил заместитель прокурора области Сергей Шевцов, установлено, что заместитель председателя районной государственной администрации совместно с предпринимателем и при содействии экс-рукуководителя Печенежского отделения полиции, который обеспечивал сокрытие преступления, незаконно захватили земельный участок общей площадью более 31 га, которая относится к землям Министерства обороны Украины.
"Злоумышленники совершали на ней незаконный посев и выращивание сельскохозяйственных растений. Такими противоправными действиями они нанесли ущерб государству на сумму свыше 1,3 млн грн", - отмечается в сообщении.
Также сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, во Львовской области чиновники Госгеокадастра пытались завладеть участком стоимостью более 25 млн грн.