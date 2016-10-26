На Сумщине мужчина осужден за убийство и за покушение на убийство

Установлено, что в ночь с 25 на 26 февраля текущего года, злоумышленник вместе с другим работником остались ночевать в металлическом вагончике на предприятии. Впоследствии к ним присоединилась знакомая, которая привезла с собой две бутылки водки. Веселая компания некоторое время мирно общалась, распивая спиртные напитки, однако впоследствии, когда один из мужчин вышел, другой начал приставать к женщине. Вернувшись в вагончик, мужчина пытался помешать товарищу, однако тот, взяв в руку металлическую кочергу, нанес потерпевшему несколько ударов по голове, от полученных травм скончался на месте.

Этой же кочергой, чтобы избавиться от свидетеля, злоумышленник нанес несколько ударов по голове женщине, которая потеряла сознание, однако осталась в живых. Будучи убежденным, что женщина также мертва, забрал из ее сумки деньги и мобильный телефон и скрылся из вагончика.

Приговором Ахтырского горрайонного суда Сумской области 31-летнего жителя г. Лебедин признано виновным в умышленном убийстве, покушении на убийство и кражу (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 185 УК Украины) и приговорено к 15 годам тюрьмы.