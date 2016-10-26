На Сумщині чоловіка засуджено за вбивство та за замах на вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Сумщині місцевого жителя засуджено до 15 років позбавлення волі за вбивство однієї особи та замах на вбивство іншої. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Встановлено, що у ніч з 25 на 26 лютого поточного року, зловмисник спільно з іншими працівником залишилися ночувати у металевому вагончику на підприємстві. Згодом до них приєдналася знайома, яка привезла з собою дві пляшки горілки. Весела компанія деякий час мирно спілкувалась, розпиваючи спиртні напої, однак згодом, коли один з чоловіків вийшов, інший почав чіплятися до жінки. Повернувшись у вагончик, чоловік намагався завадити товаришу, втім той, взявши в руку металеву кочергу, наніс потерпілому декілька ударів по голові, від отриманих травм помер на місці.
Цією ж кочергою, щоб позбавитись свідка, зловмисник наніс декілька ударів по голові жінці, яка втратила свідомість, проте залишилися живою. Будучи переконаним, що жінка також мертва, забрав з її сумки гроші та мобільний телефон та втік з вагончика.
Вироком Охтирського міськрайонного суду Сумської області 31-річного жителя м. Лебедин визнано винним в умисному вбивстві, замахові на вбивство та крадіжці (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 185 КК України) та засуджено до 15 років тюрми.