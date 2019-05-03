В Сумской области мужчина удерживал в сарае знакомого в кандалах

"Пострадавшего с закованными в наручники руками и с цепью почти в пять метров длиной на автотрассе увидел случайный водитель. Как выяснили вызванные на место происшествия сотрудники полиции, мужчина только бежал из домохозяйства молодого охтирчанина, который пытался таким образом привлечь беглеца к труду на собственном подворье ", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, накануне пасхальных праздников 54-летний безработный Виктор познакомился с 23-летним жителем Охтырки. Тот предложил ему пожить у него и помочь по хозяйству, починить забор и тому подобное. Вместе с хозяином и его семьей мужчина встретил Пасху, а уже после праздника взялись наводить порядок во дворе. Но когда молодой хозяин дал батраку наряд на заготовку древесины, то стал отрицать, не согласился на тяжелую работу, и забрав свою одежду, ушел.



Однако, хозяину не понравилась реакция мужчины и он решил силой, вместе с друзьями вернуть его домой, приковать цепью и закрыть в сарае. Но Виктор, просидев в неволе около получаса, смог убежать.

"Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека "Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Охтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства совершения преступления", - отмечается в сообщении.



Напомним, в Ивано-Франковской области неизвестные лица незаконно лишили свободы жителя одного сел района, поместив его в автомобиль.