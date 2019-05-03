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На Сумщині чоловік утримував в сараї знайомого в кайданах

На Сумщині чоловік утримував в сараї знайомого в кайданах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. На Сумщині, житель Охтирки одягнув на 54-річного чоловіка кайданки та майже п‘ятиметровий ланцюг, і закрив у сарайчику на подвір’ї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Сумської області.

"Потерпілого з закованими у кайданки руками і з ланцюгом майже у п‘ять метрів завдовжки на автотрасі побачив випадковий водій. Як з‘ясували викликані на місце події працівники поліції, чоловік щойно втік з домогосподарства молодого охтирчанина, котрий намагався таким чином долучити втікача до праці на власному обійсті", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, напередодні великодніх свят 54-річний безробітній Віктор познайомився з 23-річним жителем Охтирки. Той запропонував йому пожити у нього та допомогти по господарству, полагодити паркан тощо. Разом з господарем та його родиною чоловік зустрів Великдень, а вже після свята взялися наводити лад на подвір’ї. Та коли молодий господар дав наймиту наряд на заготівлю деревини, той став заперечувати, не погодився на важку роботу, та забравши свій одяг, подався геть.

Проте, господарю не сподобалася реакція чоловіка і він вирішив силоміць, разом з друзями повернути його додому, прикувати ланцюгом та зачинити в сараї. Але Віктор, просидівши у неволі з півгодини, зміг втекти.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України, - коментує начальник Охтирського відділу поліції Руслан Кладько. – Санкція статі передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Слідство триває, з’ясовуються всі обставини вчинення злочину", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області невідомі особи незаконно позбавили волі мешканця одного сіл району, помістивши його до автомобіля.

Українські Національні Новини

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