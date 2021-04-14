На судей с начала года пожаловались уже 3 тысячи раз

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Высший совет правосудия (ВСП) с начала года поступило 3063 жалоб относительно дисциплинарных проступков судей. Об этом говорится в официальном сообщении ВСП, пишет УНН.

Цитата:

"В течение I квартала 2021 года в Высший совет правосудия поступило 3063 жалобы относительно дисциплинарного проступка судьи. В течение этого периода Дисциплинарными палатами и членами ВСП полностью завершено рассмотрение 3357 дисциплинарных жалоб (в том числе поступивших в предыдущие годы)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что результатам рассмотрения дисциплинарных жалоб Дисциплинарными палатами принято: 80 решений о возвращении дисциплинарных жалоб, 204 решения об отказе в открытии дисциплинарных дел, 59 решений об открытии дисциплинарного дела, а также 26 решений об отказе в привлечении судей к дисциплинарной ответственности и закрытии дисциплинарного производства.

Также отмечается, что в течение указанного периода Дисциплинарными палатами принято 37 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 43 судей.

Лишь в марте 2021 года Дисциплинарные палаты приняли, в частности, 13 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 13 судей и 6 - об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности.

Добавим

По данным ВСП, в течение первой половины 2020 года Высший совет правосудия получил 5026 жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи, то есть в среднем около 2,5 тысячи жалоб в каждом из двух кварталах. Таким образом, количество жалоб в этом году возросло.

Напомним

В начале марта Высший совет правосудия уволил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова из-за давления на судей.

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