На суддів з початку року поскаржилися вже 3 тисячі разів

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. До Вищої ради правосуддя (ВРП) з початку року надійшло 3063 скарг щодо дисциплінарних проступків суддів. Про це йдеться в офіційному повідомленні ВРП, пише УНН.

Цитата:

“Протягом I кварталу 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшло 3063 скарги щодо дисциплінарного проступку судді. Упродовж цього періоду Дисциплінарними палатами та членами ВРП повністю завершено розгляд 3357 дисциплінарних скарг (у тому числі тих, що надійшли в попередні роки)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що результатами розгляду дисциплінарних скарг Дисциплінарними палатами ухвалено: 80 рішень про повернення дисциплінарних скарг, 204 рішення про відмову у відкритті дисциплінарних справ, 59 рішень про відкриття дисциплінарної справи, а також 26 рішень про відмову у притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження.

Також зазначається, що упродовж вказаного періоду Дисциплінарними палатами ухвалено 37 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 43 суддів. 

Лише у березні 2021 року Дисциплінарні палати ухвалили, зокрема, 13 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 13 суддів та 6 — про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності.

Додамо

За даними ВРП, протягом першої половини 2020 року Вища рада правосуддя отримала 5026 скарг щодо дисциплінарного проступку судді, тобто, в середньому близько 2,5 тисячі скарг за кожен з двом кварталыв. Таким чином, кількість скарг цього року зросла.

Нагадаємо

На початку березня Вища рада правосуддя звільнила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова через тиск на суддів.

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