На столичном проспекте столкнулись пять автомобилей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 57891 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103515 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108435 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136237 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111546 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132848 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102352 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102629 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104639 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102115 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На столичном проспекте столкнулись пять автомобилей

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КИЕВ. 16 июля. УНН. На проспекте Валерия Лобановского, что в Киеве, произошло сразу два ДТП - с участием трех и двух автомобилей. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Киева.

"Насколько нам известно, там (на проспекте Валерия Лобановского - ред.) два ДТП произошло - с участием трех автомобилей и при участии двух автомобилей. Два ДТП, просто недалеко друг от друга", - сообщили в пресс-службе.

Так, старший инспектор отдела пресс-службы управления патрульной полиции в городе Киеве лейтенант полиции Екатерина Коротя отметила, что сегодня днем на службу "102" поступило сообщение о ДТП на проспекте Валерия Лобановского.

"Автопроисшествие состоялась между тремя автомобилями - Volkswagen, Fiat и Mitsubishi. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не следил за изменением дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не выбрал безопасную дистанцию, и, как следствие - допустил столкновение с автомобилем Fiat. Последний, в результате неуправляемого движения, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. По предварительной информации, пострадавших в этой дорожной аварии нет", - сказала Екатерина Коротя.

Она отметила, что на водителя автомобиля Volkswagen составили протокол по статье 124 - нарушение ПДД, что привело к ДТП.

"Предварительно, однако алко- или нарко- опьянения у водителей нет", - добавила Екатерина Коротя.

По ее словам, ДТП с участием еще двух автомобилей уже оформили, оно тоже без пострадавших. Движение не затруднено.

Напомним, в Киеве в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и один пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

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