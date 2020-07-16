На столичном проспекте столкнулись пять автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. На проспекте Валерия Лобановского, что в Киеве, произошло сразу два ДТП - с участием трех и двух автомобилей. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Киева.
"Насколько нам известно, там (на проспекте Валерия Лобановского - ред.) два ДТП произошло - с участием трех автомобилей и при участии двух автомобилей. Два ДТП, просто недалеко друг от друга", - сообщили в пресс-службе.
Так, старший инспектор отдела пресс-службы управления патрульной полиции в городе Киеве лейтенант полиции Екатерина Коротя отметила, что сегодня днем на службу "102" поступило сообщение о ДТП на проспекте Валерия Лобановского.
"Автопроисшествие состоялась между тремя автомобилями - Volkswagen, Fiat и Mitsubishi. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не следил за изменением дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не выбрал безопасную дистанцию, и, как следствие - допустил столкновение с автомобилем Fiat. Последний, в результате неуправляемого движения, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. По предварительной информации, пострадавших в этой дорожной аварии нет", - сказала Екатерина Коротя.
Она отметила, что на водителя автомобиля Volkswagen составили протокол по статье 124 - нарушение ПДД, что привело к ДТП.
"Предварительно, однако алко- или нарко- опьянения у водителей нет", - добавила Екатерина Коротя.
По ее словам, ДТП с участием еще двух автомобилей уже оформили, оно тоже без пострадавших. Движение не затруднено.
Напомним, в Киеве в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и один пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.