Нова смертельна ДТП на Старообухівській трасі: двоє осіб загинули, є травмований

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. У Києві внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло двоє осіб та одного постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“Сьогодні близько 15-ої години до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Старообухівській трасі. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, патрульні поліцейські та лікарі”, — сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, що рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій автомобіля Toyota та пасажир автомобіля Volkswagen загинули на місці, а водія останньої автівки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу.

На місці події поліцейські проводять необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 12 липня, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.

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