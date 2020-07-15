Новое смертельное ДТП на Старообуховской трассе: два человека погибли, есть травмированный
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и одного пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировано в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Сегодня около 15.00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Volkswagen погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение.
На месте происшествия полицейские проводят необходимые первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельной ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 12 июля, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.