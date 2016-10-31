На СТО в столице взорвался газовый баллон, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На одной из СТО столицы взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщили УНН медицинские работники.
Инцидент произошел вчера вечером в Голосеевском районе столицы.
Известно, что в подсобном помещении СТО взорвался литровый баллон с бытовым газом, который использовали для приготовления пищи.
Мужчина 35 лет получил ожог пламенем 30% тела 2 степени, в частности, рук, шеи и головы.
Его госпитализировали в ожоговое отделение одной из киевских больниц.
Как сообщал УНН, в результате взрыва гранаты вблизи пекарни в Киеве погиб человек.