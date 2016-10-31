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На СТО в столиці вибухнув газовий балон, є постраждалий

На СТО в столиці вибухнув газовий балон, є постраждалий

Київ • УНН

 • 11438 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В одному з СТО столиці вибухнув газовий балон, внаслідок чого постраждав чоловік. Про це УНН повідомили медичні працівники.

Інцидент стався учора ввечері в Голосіївському районі столиці.

Відомо, що у підсобному приміщенні СТО вибухнув літровий балон з побутовим газом, який використовували для приготування їжі.

Чоловік 35 років отримав опік полум’ям 30% тіла 2 ступеню, зокрема, рук, шиї та голови.

Його госпіталізували до опікового відділення однієї з київських лікарень.

Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху гранати поблизу пекарні в Києві загинув чоловік.

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