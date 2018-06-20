На станции метро в Лондоне произошел небольшой взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Взрыв небольшой силы произошел на станции лондонского метрополитена Southgate на севере британской столицы. Об этом сообщается в Twitter Скотленд-Ярда, передает УНН.
Согласно данным полиции, инцидент произошел около 19:03 по местному времени (21:03 по Киеву). В настоящий момент стражи порядка пытаются установить, в результате чего произошел взрыв.
Скотленд-Ярд заявил, что “данными о каких-либо серьезных ранениях”, полученных в результате инцидента, не располагает. В свою очередь британская транспортная полиция сообщила в Twitter, что “на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу людей”.
В связи с инцидентом станция метро, расположенная на линии “Пикадилли”, была закрыта.
Ранее в своем Twitter полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта. Полиция также заявила в Twitter, что взрыв, не рассматривается как террористический акт.
“Расследование продолжается, но в настоящий момент мы не рассматриваем (этот инцидент) как связанный с терроризмом”, — следует из сообщения.
Как сообщает УНН, в понедельник вечером в провинции Сечуань на юге Китая взорвался автобус. В результате инцидента ранения получили 12 пассажиров и 3 прохожих.