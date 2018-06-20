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На станции метро в Лондоне произошел небольшой взрыв

На станции метро в Лондоне произошел небольшой взрыв

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Взрыв небольшой силы произошел на станции лондонского метрополитена Southgate на севере британской столицы. Об этом сообщается в Twitter Скотленд-Ярда, передает УНН.

Согласно данным полиции, инцидент произошел около 19:03 по местному времени (21:03 по Киеву). В настоящий момент стражи порядка пытаются установить, в результате чего произошел взрыв.

Скотленд-Ярд заявил, что “данными о каких-либо серьезных ранениях”, полученных в результате инцидента, не располагает. В свою очередь британская транспортная полиция сообщила в Twitter, что “на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу людей”.

В связи с инцидентом станция метро, расположенная на линии “Пикадилли”, была закрыта.

Ранее в своем Twitter полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта. Полиция также заявила в Twitter, что взрыв, не рассматривается как террористический акт.

“Расследование продолжается, но в настоящий момент мы не рассматриваем (этот инцидент) как связанный с терроризмом”, — следует из сообщения.

Как сообщает УНН, в понедельник вечером в провинции Сечуань на юге Китая взорвался автобус. В результате инцидента ранения получили 12 пассажиров и 3 прохожих.

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