На станції метро в Лондоні стався невеликий вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Вибух невеликої сили стався на станції лондонського метрополітену Southgate на півночі британської столиці. Про це повідомляється в Twitter Скотленд-Ярду, інформує УНН.
Згідно з даними поліції, інцидент стався близько 19:03 за місцевим часом (21:03 за Києвом). На даний момент правоохоронці намагаються встановити, в результаті чого стався вибух.
Скотленд-Ярд заявив, що “дані про будь-яких серйозних поранення”, отриманих в результаті інциденту, не має. У свою чергу британська транспортна поліція повідомила в Twitter, що “на місці події була надана допомога малій кількості людей”.
У зв’язку з інцидентом станція метро, розташована на лінії “Пікаділлі”, була закрита.
Раніше в своєму Twitter поліція повідомила про виявлення на станції Southgate підозрілого об’єкту. Поліція також заявила в Twitter, що вибух, не розглядається як терористичний акт.
“Розслідування триває, але в даний момент ми не розглядаємо (цей інцидент) як пов’язаний з тероризмом”, — випливає з повідомлення.
Як повідомляє УНН, у понеділок ввечері в провінції Сечуань на півдні Китаю вибухнув автобус. Внаслідок інциденту поранення отримали 12 пасажирів та 3 перехожих.