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На станції метро в Лондоні стався невеликий вибух

На станції метро в Лондоні стався невеликий вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Вибух невеликої сили стався на станції лондонського метрополітену Southgate на півночі британської столиці. Про це повідомляється в Twitter Скотленд-Ярду, інформує УНН.

Згідно з даними поліції, інцидент стався близько 19:03 за місцевим часом (21:03 за Києвом). На даний момент правоохоронці намагаються встановити, в результаті чого стався вибух.

Скотленд-Ярд заявив, що “дані про будь-яких серйозних поранення”, отриманих в результаті інциденту, не має. У свою чергу британська транспортна поліція повідомила в Twitter, що “на місці події була надана допомога малій кількості людей”.

У зв’язку з інцидентом станція метро, розташована на лінії “Пікаділлі”, була закрита.

Раніше в своєму Twitter поліція повідомила про виявлення на станції Southgate підозрілого об’єкту. Поліція також заявила в Twitter, що вибух, не розглядається як терористичний акт.

“Розслідування триває, але в даний момент ми не розглядаємо (цей інцидент) як пов’язаний з тероризмом”, — випливає з повідомлення.

Як повідомляє УНН, у понеділок ввечері в провінції Сечуань на півдні Китаю вибухнув автобус. Внаслідок інциденту поранення отримали 12 пасажирів та 3 перехожих.

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