На станции метро в Днепре произошло задымление
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня в 7:00 спасателям Днепра поступило сообщение о задымлении в районе станции метро “Заводская”. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
На место вызова были направлены 11 отделений областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
“Произошло короткое замыкание, без последующего горения, в помещении, которое расположено под эскалаторами, в релейном отсеке второго фидерного автомата. Для профилактических мероприятий подано порошковый огнетушитель. Погибших и пострадавших не было”, – говорится в сообщении.
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Задержки движения транспорта нет. С 8:30 станция работает на вход и выход.
Следует отметить, что станция “Заводская” расположена на глубине ориентировочно 83 м.
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