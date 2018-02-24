На станции метро в Днепре произошло задымление

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61484 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74212 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76998 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106748 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100248 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104493 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111482 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117071 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122768 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134273 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На станции метро в Днепре произошло задымление

На станции метро в Днепре произошло задымление

Киев  •  УНН

 • 9833 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня в 7:00 спасателям Днепра поступило сообщение о задымлении в районе станции метро “Заводская”. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

На место вызова были направлены 11 отделений областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Произошло короткое замыкание, без последующего горения, в помещении, которое расположено под эскалаторами, в релейном отсеке второго фидерного автомата. Для профилактических мероприятий подано порошковый огнетушитель. Погибших и пострадавших не было”, – говорится в сообщении.

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Задержки движения транспорта нет. С 8:30 станция работает на вход и выход.

Следует отметить, что станция “Заводская” расположена на глубине ориентировочно 83 м.

Напомним, в жилом доме в пгт Довбыш Барановского района Житомирской области произошел пожар, в котором погибла погибла женщина.

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