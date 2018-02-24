На станції метро в Дніпрі сталось задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні о 7:00 рятувальникам Дніпра надійшло повідомлення про задимлення в районі станції метро “Заводська”. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, передає УНН.
На місце виклику направлено 11 відділень обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Сталося коротке замкнення, без послідуючого горіння, в приміщенні, яке розташоване під ескалаторами, у релейному відсіку другого фідерного автомату. Для профілактичних заходів подано порошковий вогнегасник. Загиблих та постраждалих не було”, – йдеться у повідомленні.
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Затримки руху транспорту немає. З 8:30 станція працює на вхід та вихід.
Зазначимо, станція “Заводська” розташована на глибині орієнтовно 83 м.
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