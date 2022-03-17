На спецсчете для нужд военных осталось лишь 86 млн грн - НБУ

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"На спецсчете для нужд военных осталось 86 млн грн - нужна дальнейшая поддержка", - указали в Нацбанке.

Детали

Как отмечается, всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 12 млрд грн в эквиваленте. И НБУ в целом перечислил на нужды военных свыше 11,9 млрд грн.

Почти 3,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Что касается счета для гуманитарных нужд, по состоянию на 17 марта остаток средств на этом счете Минсоцполитики составлял 282,4 млн грн. "Именно такую сумму в общей сложности было перечислено на счет со дня его открытия (01 марта 2022 года)", - добавили в НБУ.

В частности почти 143 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Дополнение

По данным Минцифры, 150 миллионов на украинскую армию уже собрано через "Дія". Более 160 тысяч украинцев уже направили средства в приложение на поддержку армии. Все донаты идут в фонд помощи армии "Вернись живым", за них будут приобретены шлемы, бронежилеты, ночная оптика и другие необходимые вещи нашим военным для борьбы с врагом.