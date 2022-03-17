На спецрахунку для потреб військових залишилося лише 86 млн грн - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національний банк України вже перерахував на потреби військових понад 11,9 млрд грн, і на цьому спецрахунку залишилося лише 86 млн грн, повідомили у НБУ, пише УНН.
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"На спецрахунку для потреб військових залишилося 86 млн грн – потрібна подальша підтримка", - вказали у Нацбанку.
Деталі
Як зазначається, усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12 млрд грн в еквіваленті. І НБУ загалом перерахував на потреби військових понад 11,9 млрд грн.
Майже 3,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.
Що стосується рахунку для гуманітарних потреб, станом на 17 березня залишок коштів на цьому рахунку Мінсоцполітики становив 282,4 млн грн. "Саме таку суму загалом було перераховано на рахунок з дня його відкриття (01 березня 2022 року)", - додали у НБУ.
Зокрема майже 143 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).
Доповнення
За даними Мінцифри, 150 мільйонів на українську армію вже зібрано через "Дію". Понад 160 тисяч українців вже надіслали кошти в застосунку на підтримку армії. Усі донати йдуть у фонд допомоги армії "Повернись живим", за них будуть придбані шоломи, бронежилети, нічна оптика та інші необхідні речі нашим військовим для боротьби з ворогом.