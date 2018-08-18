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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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06:18 • 17481 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Спаса на западе и севере Украины пройдут грозовые ливни

Киев • УНН

 • 8120 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня в западных, северных областях, в Винницкой и Кировоградской областях пройдут дожди и грозы, местами в зоне деятельности атмосферного фронта вероятные ливни. Температура воздуха 24-29 градусов тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На Спаса на западе и севере Украины пройдут грозовые ливни

В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей Украины будет сухо и жарко с температурой воздуха 30-37 градусов выше нуля. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 15-24 градусов тепла, на юге до 25-26 выше нуля.

Украинские Национальные Новости

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