На Спаса на заході та півночі України пройдуть грозові зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні у західних, північних областях, у Вінницькій та Кіровоградській областях пройдуть дощі та грози, подекуди у зоні діяльності атмосферного фронту ймовірні зливи. Температура повітря становитиме 24-29 градусів тепла, передає УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
У південній частині, на сході та у більшості центральних областей України буде сухо та спекотно з температурою повітря 30-37 градусів вище нуля. Очікується висока пожежна небезпека.
Нічна температура повітря коливатиметься в межах 15-24 градусів тепла, на півдні до 25-26 вище нуля.