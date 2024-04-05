На совещании СНБО обсудили усиление нацбезопасности в энергетической сфере

На совещании в СНБО обсудили состояние выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны по прохождению осенне-зимних периодов и дополнительных мер по усилению национальной безопасности в энергетической сфере. Участникам совещания необходимо выработать первоочередные задачи для обеспечения надлежащих условий жизнедеятельности, прежде всего на Востоке и Юге. Об этом УНН сообщает с ссылкой на СНБО.

В пятницу, 5 апреля, в Аппарате СНБО Украины под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко состоялось совещание о состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно прохождения осенне-зимних периодов и дополнительных мер по усилению национальной безопасности в энергетической сфере в особый период. - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в совещании приняли участие Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр энергетики Герман Галущенко, Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, руководители ведущих структур энергетического и нефтегазового сектора.

Отмечается, что рассмотрение этого вопроса было инициировано Президентом Украины, учитывая современную ситуацию с безопасностью, необходимость заблаговременной подготовки к следующей зиме, а также стабильного функционирования энергетики в условиях массированных обстрелов РФ.

Ситуация, сложившаяся в энергосистеме Украины, требует неотложных и решительных шагов для ее стабилизации. В связи с этим важно срочно принять необходимые меры для существенного повышения устойчивости функционирования энергетической системы Украины. - подчеркнул Литвиненко.

Секретарь СНБО Украины отметил, что участникам совещания необходимо выработать первоочередные задачи для обеспечения надлежащих условий жизнедеятельности, прежде всего на Востоке и Юге, и обеспечения энергетической безопасности нашего государства.

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