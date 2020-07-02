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На седьмом году войны украинский депутат предлагает сохранить импорт российской электроэнергии - Волынец

На седьмом году войны украинский депутат предлагает сохранить импорт российской электроэнергии - Волынец

Киев  •  УНН

 • 21507 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Народный депутат, глава Профсоюза горняков Михаил Волынец раскритиковал коллег по энергетическому Комитету, которые поддержали проект закона о возобновлении импорта электроэнергии из РФ, сообщает УНН.

Соответствующая норма содержится в законопроекте 3657-1 "слуги народа" Андрея Жупанина, представленного им как альтернатива правительственному законопроекту, который этот импорт из РФ запрещает.

"К абсурдности законодательных инициатив некоторых слуг народа невозможно привыкнуть. В условиях профицита украинского угля, простоя украинских угледобывающих предприятий, на фоне всеукраинского шахтерского протеста "слуга народа" Жупанин подает в парламент альтернативный правительственному законопроект об изменениях в закон "О рынке электрической энергии", который лоббирует импорт электроэнергии из России ", - говорит Волынец.

По его словам, при обсуждении двух законопроектов в Комитете - голоса разделились.

"Голоса энергетического комитета ВР по лоббированию российского интереса в украинской энергетике разделились.

За правительственный проект закона 3657, предусматривающий прекращение импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества, со мной выступили коллеги Бондарь, Горобец, Мулик, Мороз, Киселев, Кучеренко, Камельчук, Кот, Гриб, Шипайло.

За альтернативный законопроект Жупанина 3657-1, которым предусматривается возобновление поставок российской электроэнергии выступили депутаты: Герус, Скороход, Пивоваров, Семинский, Припутень, Совсун, Нагорняк, Костюх, Жупанин, Ефимов, Шаповалов", - рассказал Волынец.

Напомним, по данным экспертов, восстановление импорта электроэнергии из РФ негативно повлияет на отечественных производителей электроэнергии, в том числе АЭС и ГЭС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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