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На сьомому році війни український депутат пропонує зберегти імпорт російської електроенергії - Волинець

На сьомому році війни український депутат пропонує зберегти імпорт російської електроенергії - Волинець

Київ • УНН

 • 21509 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Народний депутат, голова Профспілки гірників Михайло Волинець розкритикував колег з енергетичного Комітету, які підтримали проект закону про відновлення імпорту електроенергії з РФ, повідомляє УНН.

Відповідна норма міститься в законопроекті 3657-1 "слуги народу" Андрія Жупаніна, поданого ним як альтернатива урядовому законопроекту, який цей імпорт з РФ забороняє.

"До абсурдності законодавчих ініціатив деяких слуг народу неможливо звикнути. За умов профіциту українського вугілля, простою українських вугледобувних підприємств, на тлі всеукраїнського шахтарського протесту "слуга народу" Жупанін подає до парламенту альтернативний до урядового законопроєкт про зміни до закону "Про ринок електричної енергії", який лобіює імпорт електроенергії з Росії", - каже Волинець.

За його словами, при обговоренні двох законопроектів в Комітеті - голоси розділилися.

"Голоси енергетичного комітету ВР щодо лобіювання російського інтересу в українській енергетиці розділилися.

За урядовий проєкт закону 3657, що передбачає припинення імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства, зі мною виступили колеги Бондар, Горобець, Мулик, Мороз, Кисельов, Кучеренко, Камельчук, Кіт, Гриб, Шипайло.

За альтернативний законопроєкт Жупаніна 3657-1, яким передбачається відновлення постачання російської електроенергії виступили депутати: Герус, Скороход, Пивоваров, Семінський, Припутень, Совсун, Нагорняк, Костюх, Жупанін, Єфімов, Шаповалов", - розповів Волинець.

Нагадаємо, за даними експертів, відновлення імпорту електроенергії з РФ негативно вплине на вітчизняних виробників електроенергії, зокрема АЕС та ГЕС.

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