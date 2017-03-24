На сегодня осуществляется все необходимое для локализации пожара на артскладах в Балаклее - З.Шкиряк

"Сейчас интенсивность взрывов уменьшена, но они продолжаются ... Со стороны Министерства внутренних дел привлечено более 750 правоохранителей - это бойцы Национальной гвардии и Национальной полиции, там находится глава Нацполиции Харьковской области. Осуществляются круглосуточные патрули с целью недопущения мародерства, а также помощи тем людям, которые еще остаются. Всего на сегодняшний день эвакуации, скажем так, подлежит с 10-километрового периметра около 35 000 граждан, если я не ошибаюсь. Около 20000 выехало, то есть были эвакуированы органами власти, а также те, кто смогли выехать самостоятельно. И безусловно там находятся подразделения Министерства обороны, а также подразделения ГСЧС - 400 человек личного состава, а также 100 единиц техники, которые выполняют поставленные задачи ", - рассказал он.

"Это пожар повышенного уровня сложности, но я убежден, что сегодня осуществляется все необходимое для того, чтобы локализовать и ликвидировать пожар", - добавил З.Шкиряк.