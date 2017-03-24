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На сьогодні здійснюється усе необхідне для локалізації пожежі на артскладах Балаклії – З. Шкіряк

На сьогодні здійснюється усе необхідне для локалізації пожежі на артскладах Балаклії – З. Шкіряк

Київ • УНН

 • 6472 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. На сьогодні здійснюється усе необхідне для локалізації пожежі на артилерійських складах у Балаклії Харківської області. Про це в ефірі “5 каналу” заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.

“Наразі інтенсивність вибухів зменшена, але вони тривають... З боку Міністерства внутрішніх справ залучено понад 750 правоохоронців — це бійці Національної гвардії та Національної поліції, там перебуває очільник Нацполіції Харківської області. Здійснюються цілодобові патрулі з метою недопущення мародерства, а також допомоги тим людям, які ще залишаються. Всього на сьогоднішній день евакуації, скажімо так, підлягає з 10-кілометрового периметру близько 35 тисяч громадян, якщо я не помиляюсь. Близько 20 тисяч виїхало, тобто були евакуйовані органами влади, а також ті, хто змогли виїхати самостійно. І безумовно там перебувають підрозділи Міністерства оборони, а також підрозділи ДСНС — 400 людей особового складу, а також 100 одиниць техніки, які виконують поставлені задачі”, — розповів він.

“Це пожежа підвищеного рівня складності, але я переконаний, що на сьогодні здійснюється усе необхідне для того, щоб локалізувати і ліквідувати пожежу”, — додав З.Шкіряк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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