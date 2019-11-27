На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 27 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1123.938209 грн;

Серебро — 13.007806 грн;

Платина — 687.787097 грн;

Палладий — 1383.284810 грн.

По сравнению с 26 ноября курс всех металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.