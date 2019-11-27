На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Національний банк України на 27 листопада 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 27 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1123.938209 грн;
Срібло — 13.007806 грн;
Платина — 687.787097 грн;
Паладій — 1383.284810 грн.
У порівнянні з 26 листопада курс всіх металів впав, окрім паладія, курс якого зріс.