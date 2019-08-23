На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Национальный банк Украины на 23 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 23 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1206.665423грн;
Серебро - 13.775984 грн;
Платина - 686.785633 грн;
Палладий - 1200.465827 грн.
По сравнению с 22 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме платины, который вырос.