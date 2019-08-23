На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 23 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1206.665423грн;

Серебро - 13.775984 грн;

Платина - 686.785633 грн;

Палладий - 1200.465827 грн.

По сравнению с 22 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме платины, который вырос.