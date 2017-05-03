На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальный банк Украины на 3 мая 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 3 мая установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1080,721032;
Серебро — 14,867340;
Платина — 806,132240;
Палладий — 691,702440.
По сравнению со 2 мая, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото повысилась; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий увеличилась.