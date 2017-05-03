На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 3 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1080,721032;

Серебро — 14,867340;

Платина — 806,132240;

Палладий — 691,702440.

По сравнению со 2 мая, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото повысилась; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий увеличилась.