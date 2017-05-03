На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Національний банк України на 3 травня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 3 травня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1080,721032;
Срiбло — 14,867340;
Платина — 806,132240;
Паладiй — 691,702440.
Порівняно з 2 травня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото підвищилась; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій збільшилась.