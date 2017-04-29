На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 29 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 29 апреля установил такие цены на банковские металлы:
-
- Золото - +1077,987897;
-
- Серебро - 14,904699;
-
- Платина - 810,112856;
-
- Палладий - 682,065512.
-
По сравнению с 27 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.