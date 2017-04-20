На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 20 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 20 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1101,549312;
Серебро — 15,691524;
Платина — 848,306235;
Палладий — 679,506216.
По сравнению с 19 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото снизилась; цена на серебро незначительно увеличилась; цена на платину увеличилась; цена на палладий уменьшилась.