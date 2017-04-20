На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 20 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1101,549312;

Серебро — 15,691524;

Платина — 848,306235;

Палладий — 679,506216.

По сравнению с 19 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото снизилась; цена на серебро незначительно увеличилась; цена на платину увеличилась; цена на палладий уменьшилась.