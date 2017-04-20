На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національний банк України на 20 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 20 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1101,549312;
Срiбло — 15,691524;
Платина — 848,306235;
Паладiй — 679,506216.
Порівняно з 19 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото зменшилась; ціна на срібло незначно збільшилась; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій зменшилася.