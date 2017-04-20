На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 20 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1101,549312;

Срiбло — 15,691524;

Платина — 848,306235;

Паладiй — 679,506216.

Порівняно з 19 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото зменшилась; ціна на срібло незначно збільшилась; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій зменшилася.