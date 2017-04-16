На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 16 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 16 апреля установил такие цены на банковские металлы:
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- Золото - +1109,125860;
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- Серебро - 16,030361;
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- Платина - 830,883522;
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- Палладий - 685,781205.
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По сравнению с 13 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.