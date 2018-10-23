На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 23 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото - 1104.041316;

Серебро - 13.190003;

Платина - 753.842914;

Палладий - 980.447204.

По сравнению с 22 октября курс всех банковских металлов (кроме золота, курс которого снизился), вырос.