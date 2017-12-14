На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 14 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1089,394049;

Серебро — 13,768106;

Платина — 774,099683;

Палладий — 881,930093.

По сравнению с 13 декабря, стоимость всех банковских металлов, кроме серебра, уменьшилась.