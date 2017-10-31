На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 31 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото — 1097,207901;

Серебро — 14,435362;

Платина — 790,990301;

Палладий — 838,432452.

По сравнению с 30 октября, ситуация с курсом банковских металлов скалалась следующая: золото и палладий подорожали, а серебро и платина упали в цене.