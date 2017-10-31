На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальный банк Украины на 31 октября 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 31 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото — 1097,207901;
Серебро — 14,435362;
Платина — 790,990301;
Палладий — 838,432452.
По сравнению с 30 октября, ситуация с курсом банковских металлов скалалась следующая: золото и палладий подорожали, а серебро и платина упали в цене.